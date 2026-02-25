US-Eishockey-Team bei Trump: "Beleg, dass unser Land wieder gewinnt"

Präsident Donald Trump hat bei seiner Rede zur Lage der Nation das olympische US-Eishockeyteam der Männer ins Rampenlicht gerückt. Vor beiden Kammern des US-Parlaments lobte er die Spieler für ihren Olympia-Erfolg und bezeichnete den Sieg gegen Kanada als Beleg dafür, dass "unser Land wieder gewinnt". Die Anwesenden im Kapitol in Washington skandierten "USA" und applaudierten den Sportlern, die auf der Zuschauertribüne aufstanden und ihre Goldmedaillen hochhielten.

Trump kündigte an, dem Torhüter Connor Hellebuyck die höchste zivile Auszeichnung der USA zu verleihen, die "Freiheitsmedaille des Präsidenten" (Presidential Medal of Freedom). Nie habe er einen Torhüter besser spielen sehen, sagte der Republikaner. Matthew Tkachuk ließ es sich nicht nehmen, Trump im Weißen Haus sogar seine Goldmedaille um den Hals zu hängen. "Es macht uns stolz, dass wir ihn repräsentieren dürfen. Er hat uns wirklich angefeuert. Es war unser Ziel, so viele Goldmedaillen wie möglich in die USA zurückzubringen."

Jack Hughes, der im Finale gegen Kanada das entscheidende 2:1 in der Verlängerung erzielt hatte, sagte zu der Kritik: "Wir sind stolze Amerikaner. Ich weiß nicht, warum immer alles so negativ ist."