Lindsey Vonn spricht über mentalen Kampf: "Kann unerbittlich sein"

Auf Lindsey Vonn wartet ein langer Weg zurück, das ist klar. Jetzt hat sie sich via X erneut zu Wort gemeldet und gibt ein Update zu ihrem Zustand. "Mein körperlicher Kampf begann in dem Moment, als ich mich verletzte", schrieb der US-Skistar, "aber der mentale Kampf startete erst heute." Sie betonte, dass sie das kenne, weil es nicht ihre erste Verletzung sei: "Ich habe immer aus jeder Verletzung gelernt. Jede hat mich auf ihre Weise zu einem besseren und stärkeren Menschen gemacht. Aber der Kampf im Kopf kann düster, hart und unerbittlich sein."

Unterstützung bekommt Vonn von ihren Liebsten. Jemand, der mir nahesteht, sagte, ich sei ein Meister im psychologischen Spiel des Lebens." Ob das stimmt, wisse sie nicht, aber: "Ich weiß, dass schwere Zeiten kommen werden. Doch ich werde einen Weg zurück finden."