Olympia-Telegramm: Tag 8 im Überblick

So lässt es sich in den Tag starten: Anna Veith gewann Silber im Super-G der Damen. Gold verpasste sich um eine mickrige Hundertstel Sekunde an eine Sensationssiegerin. An wen genau, das lesen Sie hier.

Mit einer Medaille ist auch am frühen Nachmittag (ab 12:20 Uhr) zu rechnen. Dann ist Österreichs beste Skeleton-Pilotin Janine Flock im Einsatz. Nach den gestrigen Läufen lag sie auf dem zweiten Platz.

Auch die nicht ganz in Top-Form steckenden ÖSV-Adler darf man nicht ganz abschreiben. Die Skispringer sind heute auf der Großschanze im Einsatz, und zwar ab 13:30 Uhr.

Hier ist die Übersicht aller Ereignisse am Samstag: