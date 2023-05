Das ist der neue Trainer von Eishockey-Meister Red Bull Salzburg

Oliver David heißt der neue Trainer des EC Red Bull Salzburg. Der 44-jährige US-Amerikaner tritt beim Champion der ICE Hockey League die Nachfolge seines Landsmannes Matt McIlvane an, der vier Jahre lang in Salzburg tätig gewesen war. David war in den vergangenen beiden Saisonen Assistenztrainer beim Schweizer Erstligisten EHC Biel-Bienne und hatte den Klub in der Play-off-Phase auch in zwei Spielen interimistisch als Cheftrainer gecoacht.