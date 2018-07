ÖSV-Team startet voll motiviert in Sommer-Grand-Prix

Für Österreichs Skispringer wird es am Wochenende nach dem Cheftrainer-Wechsel erstmals ernst. Nach bereits fünf Trainingskursen unter Neo-Coach Andreas Felder geht es für Stefan Kraft und Co. zum Auftakt des Sommer-Grand-Prix nach Wisla. Das ÖSV-Team ist diesmal gleich mit sieben Mann vertreten. Nach der verpatzten vergangenen Saison ist es die erste Standortbestimmung vor der Heim-WM-Saison.

Neun Stationen

Die rot-weiß-rote Truppe, die bereits seit Dienstag in Polen trainiert, ist heiß auf den Neustart. "Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht. Man merkt, da ist schon richtig viel aufgestaute Energie in der ganzen Mannschaft", sagte der zweifache Weltmeister Stefan Kraft, der am Samstag im Teambewerb wohl ein Fixstarter ist. Am Sonntag gibt es den Einzelbewerb. Der Sommer-GP, der übrigens bereits seit 1994 veranstaltet wird, führt über neun Stationen, darunter am 30.9. auch in Hinzenbach (OÖ), und endet am 3. Oktober in Klingenthal.

"Bei den ersten Wettkämpfen ist immer so ein kleines Fragezeichen dabei, wo man international steht. Egal, ob im Sommer oder Winter", weiß auch Cheftrainer Felder, für den sehr wohl wichtig ist, dass seine Leute auch im Sommer schon vorne mit dabei sind. "Das wäre für unsere Arbeit sehr befriedigend. Ich will, dass die Burschen das, was sie draufhaben, auch umsetzen."

ÖSV-Kader

Die Damen starten übrigens kommende Woche in Hinterzarten in ihren Sommer-GP, der über fünf Stationen führt.

ÖSV-Kader für Wisla (POL): Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer, Clemens Aigner, Manuel Fettner, Daniel Huber, Andreas Kofler

Programm Sommer-GP: 21./22.7.: Wisla (POL) Team und Einzel - 28.7.: Hinterzarten (GER) - 4.8.: Einsiedeln (SUI) - 11.8.: Courchevel (FRA) Abendbewerb - 24./25.8.: Hakuba (JPN) zwei Einzel - 9.9.: Tschaikowski (RUS) - 22./23.9.: Rasnov (ROU) zwei Einzel - 30.9.: Hinzenbach - 3.10.: Klingenthal (GER)

Peter Prevc verletzt

Nicht dabei sein wird der slowenische Skisprungstar Peter Prevc, zumindest bei den ersten Bewerben. Der Weltcupsieger von 2016 musste sich laut Angaben des slowenischen Skiverbandes einer Operation am Knöchel unterziehen.