ÖSV-Star Nicole Schmidhofer: "So kann ich nicht Rennen fahren"

Nicole Schmidhofer hat einige schlaflose Nächte hinter sich. Und wer kann es ihr auch verdenken. "Das ist eine Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist. Da schläft man dann wenig." Doch je länger sie darüber nachdachte, umso mehr reifte in ihr der Entschluss. "Ich beende die Saison vorzeitig. Es macht keinen Sinn. So kann ich nicht Rennen fahren."

Das vorzeitige Saison-Aus hatte sich bereits angekündigt. Am vergangenen Wochenende hatte sich Schmidhofer schon nicht mehr in der Lage gesehen, die Abfahrt in Zauchensee zu bestreiten. Zu den körperlichen Beschwerden, eine Folge ihres schweren Unfalls vor 13 Monaten in Val d'Isere, kamen zuletzt auch mentale Problem. "Ich bin echt müde und will nichts aufs Spiel setzen."