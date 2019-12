ÖSV-Springer beim Schuhplatteln: Haltungsnote 8,5

Die österreichischen Skispringer befinden sich in diesem Winter im Hoch. Das bewiesen nicht zuletzt der Sieg im Teambewerb in Wisla, der Erfolg von Stefan Kraft am vergangenen Wochenende in Nischnij Tagil und die starken Mannschaftsleistungen. Die Führung in der Nationenwertung ist der verdiente Lohn für die starken Auftritte.

Dementsprechend gut ist auch die Stimmung im ÖSV-Adlerhorst. "Da rührt sich was, da ist Leben drin", lobt ÖSV-Direktor Mario Stecher. Dass der Schmäh rennt, zeigt auch ein Video, das die ÖSV-Skispringer nun via Instagram verbreiteten. Dabei versuchen sie sich in einer typisch österreichischen Domäne: Dem Schuhplatteln.