ÖSV-Skisprungcoach Widhölzl: "Mein Ziel ist der Nationencup"

Und auch die allseits bekannte Ungewissheit, die alle vor den ersten Schneesprüngen traditionell umweht, kann Andreas Widhölzl nicht aus der Balance bringen. „Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo wir umgehen, aber was ich schon sagen kann: Wenn unsere Leute ihre Trainingsleistungen rüberbringen, dann sollte es nicht allzu weit fehlen.“

Ganz bewusst sind die Österreicher im Sommer neue Wege gegangen. So wurden Trainingskurse in Courchevel (FRA) absolviert, um die Athleten auf die spezielle Höhenlage der Olympiaschanzen in Zhangjiakou (1.600 Meter) einzustimmen. Dazu machte die Mannschaft einen mehrtägigen Abstecher in den Strömungskanal in Stockholm, wo intensiv an der Verbesserung der Flugposition gearbeitet wurde.