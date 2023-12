ÖSV-Skisprung-Star Sara Kramer zum Weltcup-Auftakt Sechste

Ex-Weltcup-Gesamtsiegerin Sara Marita Kramer ist am Samstag ein guter Start in die neue Saison der Skispringerinnen gelungen. Sie landete in Lillehammer als beste Österreicherin nach 90 und 88,5 Metern auf dem sechsten Rang. Der Sieg ging an die Japanerin Yuki Ito nach 90,5 und 94 Metern vor der Französin Josephine Pagnier (+1,9 Punkte) und der Kanadierin Alexandria Loutitt (+3,0). Für Ito war es der achte Weltcupsieg.

