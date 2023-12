ÖSV-Langläufer Vermeulen erneut im Spitzenfeld

ÖSV-Langläufer Mika Vermeulen ist nun endgültig in der Weltspitze angekommen. Nach seinem sensationellen vierten Platz vor einer Woche im Massenstart-Rennen in Ruka (20 Kilometer) zeigte der Steirer auch beim Weltcup in Gällivare auf und bestätigte, dass der starke Auftritt beim Weltcupauftakt kein Zufall war.

➤ Mehr lesen: Österreichische Langlauf-Sensation beim Weltcupauftakt

Mika Vermeulen schaffte erneut den Sprung in die Top Ten, Rang acht im 10-Kilometer-Skatingrennen ist das zweitbeste Weltcup-Ergebnis für den Österreicher.