ÖSV-Skispringerin Kramer fliegt zum dritten Saisonsieg

Die Reaktion nach ihrem Finalsprung auf 124,5 Meter zeigt einmal mehr, welch hohe Ansprüche Sara Marita Kramer an sich stellt. „Ich will die beste Skispringerin der Welt werden“, betont die 20-Jährige gerne und in den Augen von Kramer bedeutet das: Sie will nicht einfach nur gewinnen, sie will Maßstäbe setzen und in anderen Sphären schweben.