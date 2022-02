ÖSV-Skisprungstar Kraft: Der Tiefstapler mit hohem Potenzial

Denn Stefan Kraft war in den Trainings auf der kleinen Schanze der großen Olympiaanlage konstant bei den Allerbesten dabei. Der dreifache Weltmeister schien davon selbst mehr verblüfft zu sein als die Experten und Konkurrenten, die den Salzburger ohnehin immer auf der Medaillenrechnung hatten. „Ich hatte halt einen schwierigen Winter. Ich weiß nicht, ob ich schon so stabil bin, dass es immer so gut funktioniert wie in den letzten Tagen. Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet“, gesteht Kraft.