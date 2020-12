ÖSV-Routinier Simon Eder: Der Lucky Luke unter den Biathleten

100 Schüsse hat Simon Eder bis zum heutigen Sprintbewerb in Hochfilzen (14.15 Uhr, live ORFeins) in dieser Saison im Wettkampf abgegeben. 95 davon landeten im Ziel. Am vergangenen Weltcup-Wochenende unterlief dem Saalfeldner in drei Rennen nur ein Fehler.