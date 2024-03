ÖSV-Präsidentin: „Gut, dass es Streberinnen und Streber gibt“

Acht Weltcupsiege hat Stadlober in den 80er-Jahren unter ihrem Mädchennamen Roswitha Steiner gewonnen. Sie galt als eine der weltbesten Slalomläuferinnen. Nach dem Spitzensport war sie Bankbeamtin, kurz in der Politik und gründete dann einen Verein zur Laufbahnberatung von Ex-Spitzensportlern. Mit dem Skilangläufer Alois Stadlober hat sie zwei erwachsene Kinder, beide zog es in den Spitzensport.

In Österreich ist man schnell ein „Loser“, wenn man keine Siege feiern kann. Lässt sich das umkehren?

Wer so etwas sagt, sollte sich selbst an der Nase nehmen und fragen: „Was bin ich denn selbst, was habe ich selbst schon geleistet?“ Wir wissen ja auch, wie viele Fußballtrainer es in Österreich gibt. Jeder Fernsehzuschauer gibt seinen Kommentar dazu ab. Darum ist es mir als Präsidentin des Skiverbandes so wichtig, vor Ort zu sein. Ich will mich auch in andere Sportarten hineinversetzen, um zu wissen: Was heißt es denn wirklich, diese Leistungen zu erbringen?

Eigentlich seltsam, dass die verantwortungsvolle Position, die Sie bekleiden, ehrenamtlich ist.

So ist das Vereinswesen. Für die Gesellschaft ist ehrenamtliche Arbeit buchstäblich unbezahlbar. Wir haben aber eine Strukturreform gemacht. Der Geschäftsführer und der neu installierte Sportdirektor werden alle Rechte und Pflichten tragen.