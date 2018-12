ÖSV-Präsident Schröcksnadel: "Das macht eine Freude"

Aus heiterem Himmel kommt dieses Hoch jedenfalls nicht. „Es hat sich schon abgezeichnet und war eigentlich zu erwarten, dass es aufwärts geht“, meint ÖSV-Direktor Hans Pum. Zum einen weil nach den Rücktritten der Routiniers Marlies Raich, Nicole Hosp, Elisabeth Görgl und Kathrin Zettel (gemeinsam 65 Siege und 217 Podestplätze im Weltcup) im Team in den vergangen zwei Jahren ein Generationswechsel vollzogen werden musste. Zum anderen auch weil sich langsam die Reformen bezahlt machen, die der ÖSV auf Geheiß von Peter Schröcksnadel 2017 eingeleitet hat. Eine Million Euro hatte der Präsident damals locker gemacht, um im größten Skiteam der Welt kleinere, effizientere und schlagkräftigere Trainingsgruppen einzuführen. „Man sieht jetzt deutlich, dass diese Maßnahmen greifen“, freut sich der Big Boss. „Aber es war auch die einzige Möglichkeit, um langfristig international wirklich konkurrenzfähig zu bleiben. Sonst hätten uns auf Dauer die vielen Ein-Mann-Teams im Weltcup überholt.“

Tatsächlich sind die Österreicher so gut wie noch lange nicht in eine Saison gestartet. Die vier Siege in Übersee durch Max Franz (Abfahrt in Lake Louise, Super-G in Beaver Creek) und Nici Schmidhofer bedeuten die erfolgreichste Nordamerika-Bilanz seit 2003. „Und das nimmt auch viel Druck von der Mannschaft“, weiß Peter Schröcksnadel. „Gerade der Abfahrtssieg von Franz.“

Zu gut sind dem Präsidenten noch die vergangenen Saisonen in Erinnerung, als die Österreicher dem ersten Saisonsieg in der Königsdisziplin meist lange hinterher gefahren waren und sich öffentlicher Kritik ausgesetzt sahen. Im letzten Winter war den ÖSV-Herren der erste Abfahrtssieg gar erst beim Weltcupfinale geglückt. „Deshalb ist es super, dass es nun so angefangen hat“, sagt Herren-Coach Andreas Puelacher.