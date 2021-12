Langlaufrennen der Frauen waren in der jüngeren Vergangenheit häufig ein Langeweiler. Denn die Siegerin stand meist schon vor dem Bewerb fest: Therese Johaug dominierte den Sport nach Belieben, 14 WM-Goldmedaillen und 96 Weltcupsiege (inklusive Staffel) sprechen eine eindeutige Sprache.

In dieser Saison hat die große Dominatorin aus Norwegen nun plötzlich eine neue Herausforderin. Die Schwedin Frida Karlsson hat der Seriensiegerin den Kampf angesagt und präsentiert sich bislang stärker als Johaug. Schon beim Weltcupauftakt in Ruka hatte die 22-Jährige die Nase vorne gehabt, im Skatingrennen über 10 Kilometer in Lillehammer war nun erneut Karlsson die Schnellere: Im Ziel der neue Jungstar 0,3 Sekunden vor Johaug.