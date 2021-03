Kombinierer-Jungstar Lamparter: "Ich will frech sein"

Man merkt Johannes Lamparter seine 19 Jahre nicht an. Der Nordische Kombinierer aus Rum bei Innsbruck ist auf und abseits von Schanze und Loipe dermaßen abgeklärt und selbstsicher, dass man ihm niemals abnehmen würde, dass Oberstdorf gerade seine erste WM ist.

Augenscheinlich wurde das im Auftaktbewerb, als Johannes Lamparter in der Loipe die Initiative ergriff und sich nicht hinter all den Stars einordnete. „Ich will mich nicht verstecken, ich will frech sein“, sagt der Tiroler, der dieses Motto auch im heutigen Wettkampf (11 bzw. 15.15 Uhr, live ORF1) wieder beherzigen möchte.