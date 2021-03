ÖSV-Jungstar Lamparter nach WM-Gala: "Hätte ihm eine runtergehaut"

In der besten Form

Es sei im Endeffekt eine grandiose WM gewesen, nachdem es mit Ausnahme des Einzel-Golds von Gruber 2015 in seiner seit 2012 währenden Amtszeit nie einen großen Titel gegeben hatte. "Es ist schön, dass es einmal nach oben geht, und zwar nach ganz oben. Das ist für die Athleten wichtig, das ist für das ganze Team wichtig", meinte Eugen. "Wir haben es geschafft, am Höhepunkt in der besten Form zu sein. Es ist nicht so einfach. Wir haben das Ganze gut getimt, besonders mit den zwei Athleten."

Auf Lamparter und Greiderer sei er richtig stolz, so Eugen. "Sie haben gemerkt, dass da was gehen kann. Aber man muss erst die Kaltschnäuzigkeit haben, solche Sprünge zu zeigen und vorneweg auch zu laufen mit dem Wissen, sie können Weltmeister werden oder sie können es verlieren - dann schaut es nämlich ein bisschen blöd aus." Nun sei es wichtig, dass vor dem Weltcup in rund zwei Wochen in Klingenthal die Spannung aufrecht- und der Fokus hochgehalten werde.