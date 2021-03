ÖSV-Kombinierer krönen die WM mit der nächsten Goldmedaille

STIMMEN ZU WM-GOLD:

Johannes Lamparter: "Es war heute wieder so ein genialer Tag. Ich habe gemeinsam mit Lukas eine der besten Leistungen zeigen können, die wir bis jetzt in unserer Karriere draufgehabt haben. Es war einfach genial. Es hat heute wieder alles zusammengepasst. Wir haben beide einen super Sprung gehabt, es ein Wahnsinnsrennen von beiden, und gewaltige Ski haben wir auch noch gehabt. Heute waren wir uneinholbar. Es gibt, glaube ich, kein besseres Gefühl. Für das Selbstvertrauen ist es das, was zählt. Für das arbeiten wir im Training immer hin. Wenn man zu zweit dastehen darf und die Goldmedaille teilen darf, ist das das Schönste, was es geben kann."

Lukas Greiderer: "Es war unglaublich hart, es war so zach. Ich habe einfach alles rausgeholt heute. Es ist von Runde zu Runde klarer geworden, dass die Norweger, Deutschen und Japaner den Rückstand nicht aufholen können. Ich habe alles reingehaut, es hat unglaublich gebrannt in den Haxen. Einfach Wahnsinn. Ich habe mich unglaublich konzentrieren müssen, dass ich da bei den tiefen Abfahrten nicht noch einmal stolpere und zu Sturz komme. Spätestens 50 Meter vor der Ziellinie war es klar, dass es sich ausgeht. Seit dem Teambewerb ist richtig ein Stein ins Rollen gekommen. Es waren megacoole zwei Wochen."