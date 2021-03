ÖSV-Kombinierer Lamparter gewinnt sensationell WM-Gold

"Geglaubt habe ich erst auf der Ziellinie"

Den Grundstein zum Sieg legte der Youngster am Vormittag beim Springen. Mit einem beeindruckenden 138,0-m-Satz setzte er sich an die Spitze. "Ich bin sehr zufrieden, die Ausgangsposition für den Langlauf kann nicht besser sein", sagte Lamparter anschließend. Mit einem Vorsprung von 22 Sekunden auf Watabe ging er in den 10-km-Langlauf.

Dieser sei natürlich unglaublich hart gewesen, er habe aber sein eigenes Rennen laufen können. "Ich habe probiert, das Tempo von Anfang an hochzuhalten", so Lamparter. Er sei sich aber erst ganz am Ende sicher gewesen. "Vorher weiß man gar nicht, ist das wahr oder nicht - unglaublich. Geglaubt habe ich erst auf der Ziellinie. Es war mega, unglaublich."