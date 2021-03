WM-Jubel der ÖSV-Adler: "Bin nervlich fast draufgegangen"

Hohe Stellenwert

Der Teambewerb sei brutal spannend und eng gewesen. "Ich war echt mehr nervös als im Einzel, weil es um drei andere auch noch geht", meinte der 27-Jährige. Nach dem alles andere als optimalem Saisonverlauf mit Corona-Infektion und Rückenproblemen habe er sich gewünscht, in irgendeinem Bewerb eine Medaille mitzunehmen. Kraft: "Jetzt habe ich drei. Der Stellenwert dieser WM ist sehr, sehr hoch. Es zeigt, dass ich auch aus so einem kleinen Tief, wenn nicht alles so gut läuft, zuschlagen kann." Seine Konstanz sucht im aktuellen Sprungsport ihresgleichen - bei vier Titelkämpfen in Folge hat Kraft insgesamt zwölf Medaillen geholt.