ÖSV-Frauen vor Semmering-Rennen: "Die Anspannung ist groß"

Tausende Fans erwartet

Nun soll es also das Heimpublikum richten, Tausende Zuschauer werden an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark erwartet, einmal mehr wird die Semmering-Schnellstraße zum Parkplatz umgestaltet. „Zuletzt hatten wir Probleme, in Schwung zu kommen“, sagte Katharina Truppe am Montagnachmittag, „aber dass jetzt die Fans und die Familien dabei sind, das hilft schon.“

Vier Tage war die Kärntnerin vergangene Woche von einem grippalen Infekt ins Bett gezwungen, davor wurde gemeinsam mit Katharina Liensberger auf der Reiteralm trainiert, am Montag folgte noch eine Einheit auf unruhiger Piste im steirischen Obdach.

Als einen Problempunkt machte ÖSV-Rennsportleiter Thomas Trinker den Schwungansatz seiner Frauen aus, „da ist ein leichtes Anbremsen“, das sich aber recht rasch beheben lassen sollte. Ein anderer betrifft Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger, die seit dem Frühjahr mit einem neuen Team unterwegs ist.