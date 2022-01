ÖSV-Festspiele in Adelboden: Sensationssieg für Strolz vor Feller

„Er richtet sich selber die Skier her, es können sich wohl die wenigsten vorstellen, was er alles tut und wie zach das alles ist, nach dem Training selber im Skiraum zu stehen“, erzählte Manuel Feller. „Das ist eine unglaubliche Leistung. Vor dem zweiten Lauf habe ich ihm gesagt, er soll noch einmal so andrücken wie zuletzt in Madonna di Campiglio.“ Dort war Strolz noch ausgeschieden, nun aber folgte die Krönung vor 13.000 Zuschauern am Chuenisbärgli.

Turbulenter Start

Zunächst sahen die begeisterten Fans vor allem das große Scheitern: Der norwegische Weltmeister Sebastian Foss-Solevåg eröffnete den Bewerb und schied im Zielhang aus, und der schnellste Mann im Feld schaffte es nicht einmal so weit. Der Franzose Clément Noël fädelte nach seinem Aus am letzten Tor des zweiten Laufs von Madonna di Campiglio abermals ein.