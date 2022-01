Slalom in Kranjska Gora: Vlhova siegt, Aus für Liensberger und Shiffrin

Allen immer Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann – nicht einmal die Ausrichter der Frauen-Rennen in Kranjska Gora. Im vergangenen Jahr waren die Slowenen kritisiert worden, weil sie die Piste Podkoren 3 zu einem Eislaufplatz gemacht hatten, heuer versuchten sie, den vielen Neuschnee mit dem vereisten Grundstock zu einer annehmbaren Piste zu vereinen – und scheiterten erneut.

Als „nicht Weltcup-würdig“ bezeichnete die Slowakin Petra Vlhova ihren Arbeitsplatz nach der Besichtigung für den Slalom am Sonntagvormittag, bei Halbzeit lag sie dennoch auf dem zweiten Zwischenrang hinter der Schweizerin Wendy Holdener, die in ihrem 100. Weltcup-Slalom eine überzeugende Fahrt zeigte.

Acht Hundertstelsekunden trennten die Weltrekordhalterin in Sachen Podestplätze ohne Sieg in einer Disziplin (28 im Slalom) und Petra Vlhova, doch am Ende ... gewann wieder die Slowakin, bereits zum 25. Mal im Weltcup. Und Wendy Holdener holte mit 23 Hundertstelsekunden Rückstand ihren 29. Stockerlplatz. Auf Platz 3 landete die Schwedin Anna Swenn Larsson (+1,06).