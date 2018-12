ÖSV-Direktor Stecher: "Der Gregor muss was ändern"

Fünf Wettkämpfe ist diese Saison inzwischen alt, aber erst einem Österreicher ist bislang der Sprung in die Top Ten geglückt. Nur Stefan Kraft konnte ansatzweise sein Können unter Beweis stellen und mit der Weltspitze mithalten. "Seine Entwicklung ist positiv", lobt ÖSV-Direktor Mario Stecher.

Die restlichen österreichischen Springer hinken derweil den Erwartungen und Ansprüchen weit hinterher. Allen voran Gregor Schlierenzauer, der in Kuusamo zwar mit einem zwölften Platz aufzeigen konnte, in den restlichen vier Springen aber nie die Qualifikation für den Finaldurchgang schaffte.

Beim ÖSV zieht man nun die Konsequenzen und nimmt den 53fachen Weltcupsieger aus dem Weltcupteam. Die kommenden Springen am Wochenende in Titisee-Neustadt finden ohne den 28-jährigen Tiroler statt. Schlierenzauer wird mit Co-Trainer Florian Liegl ein Sondertraining absolvieren. "Er hat Probleme, der Gregor muss einfach was ändern", weiß ÖSV-Direktor Mario Stecher.

Vom Skiverband bekommt der erfolgreichste Skispringer der Weltcupgeschichte alle Zeit der Welt. Wenn das Sondertraining Früchte zeigt, dann könnte Schlierenzauer bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg wieder ins Weltcupaufgebot zurückkehren, möglicherweise verzögert sich das Comeback aber auch bis zur Vierschanzentournee. "Er soll jetzt einmal in Ruhe trainieren und wieder die Sicherheit bekommen. Wir wissen, wie wichtig er sein kann", sagt Mario Stecher.