ÖSV-Biathlon-Star Eder: "Eine Medaille ist auf jeden Fall drin"

Biathlet Simon Eder startet am 26. November 2021 in Östersund (Schweden) in seine 15. Weltcup-Saison. Im Interview spricht der 38-Jährige über die Vorbereitung auf die Olympia-Saison und seine Ziele für die Winterspiele in Peking 2022.

KURIER: Wie groß ist Ihre Vorfreude auf den Weltcup?

Simon Eder: Endlich geht es wieder los. Nach einer langen Vorbereitungszeit kribbelt es schon richtig und ich freue mich auf die ersten Rennen. Es wird eine echte Standortbestimmung und der erste Vergleich mit der internationalen Konkurrenz. Die Leistungsdichte hat im Biathlon in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Wenn ich meine Stärken am Schießstand ausspielen kann, ist beim Weltcup-Auftakt in Östersund auf jeden Fall eine Topplatzierung möglich.