Siebenhofer verpasst Abfahrtssieg in Val di Fassa um 2 Hundertstel

Comeback von Hütter

Ihr Comeback nach fast zwei Jahren Pause wegen zwei Kreuzbandrissen im März 2019 und März 2020 gab Cornelia Hütter. Für Punkte reichte es nicht, was aber nebensächlich war. "Richtig mega, mir hat es so getaugt. Es war sehr emotional, es war doch eine lange Zeit, die ich weggewesen bin. Es war schön, so ein Rennfeeling zu spüren, bissl besser hätte es gehen können. Aber ich merke, ich traue mich noch nicht so, den Ski richtig laufen zu lassen", gestand Hütter.

Das Knie sei stabil gewesen, was ihr Zuversicht für die kommenden Monate gibt. Die zweite Abfahrt am Samstag lässt die Steirerin aus, um den Verletztenstatus nicht zu verlieren, im Super-G am Sonntag wird sie am Start sein.

Im Abfahrtsweltcup führt die verletzte Italienerin Sofia Goggia, die Gewinnerin von vier Saison-Abfahrten, mit 480 Punkten. Ihre Verfolgerinnen Suter und die Tagesfünfte Breezy Johnson (USA) mit je 330 sowie Gut-Behrami mit 283 machten etwas Boden gut. Es folgen noch eine Abfahrt in Val di Fassa und eine beim Finale in Lenzerheide.