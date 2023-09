ÖSV-Abfahrer Schütter fordert Solidarität mit der "Letzten Generation"

Julian Schütter kämpft sich gerade nach einem Kreuzbandriss zurück und arbeitet am Comeback. Der ÖSV-Abfahrer ist freilich nicht nur in der Kraftkammer aktiv, der Steirer macht auch in Sachen Klimaschutz mobil und brachte eine neue Initiative ins Leben. Die Petition: Österreichische Sportler:innen solidarisieren sich mit der Letzten Generation.