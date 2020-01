ÖSV-Abfahrer Max Franz: Die Streifzüge eines Pannenfahrers

Max Franz zehrt gerade von jedem Erfolgserlebnis, und mag es noch so klein sein. Nach seiner letzten Verletzung, die ihn 2019 in Kitzbühel ereilt hatte, ist der dreifache Weltcupsieger nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Doch es ist nicht die lädierte Ferse, die ihm heute noch zu schaffen macht, sondern sein beleidigter Rücken. Die Muskelverspannung hemmt ihn beim Abfahren, Max Franz hat sich in diesem Winter schon öfter dabei ertappt, dass er bei seinen Abfahrten eine Schonhaltung nimmt. „Mein Körper spielt nicht ganz so mit.“ Nicht nur einmal stellte er sich am Start die Sinnfrage: „Geht das?“