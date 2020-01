Nach erstem Streif-Training: Die Läufer schlagen Alarm

Vor dem ersten Trainingslauf auf der Streif sind die Abfahrer traditionell angespannter und nervöser als anderen Weltcuporten. Wie weit geht die Mausefalle? Wie unruhig ist der Steilhang? Wie präsentieren sich die Hausbergkante und die spektakuläre Schrägfahrt vor dem Ziel? Diese Fragen beschäftigt das gesamte Starterfeld.

Nach der ersten Erkundungsfahrt waren die Abfahrer durch die Bank begeistert von der Beschaffenheit der Piste. Die Streif sei heuer weniger eisig als in den letzten Jahren, meinten Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer unisono. So groß das Lob über die Piste ausfiel, so laut war auch die Kritik an einer Passage. Die Hausbergkante flößt den Abfahrern enormen Respekt ein. "Der Sprung geht dort eindeutig zu weit", sagte Otmar Striedinger.