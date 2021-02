Österreichs Mixed-Team sorgt für nächste WM-Medaille

Vier bis sechs Medaillen - so lautete die Vorgabe von ÖSV-Direktor Mario Stecher. Vor der zweiten Woche der Nordischen WM in Oberstdorf befindet sich die österreichische Mannschaft demnach mit drei Medaillen auf Kurs. Am Sonntag gab es zwei dritte Plätze im Mixed-Springen und im Teambewerb der Kombinierer zu bejubeln.

Als echte Gentlemen werden Michael Hayböck und Stefan Kraft sich hoffentlich erkenntlich zeigen und sich bei ihren Kolleginnen mit einem Präsent einstellen. Denn die österreichische Bronze-Medaille im Mixed-Teamspringen trägt ganz klar eine weibliche Handschrift. Die Mannschaftsweltmeisterinnen Marita Kramer und Daniela Iraschko-Stolz hatten mit ihren souveränen Auftritten den Hauptanteil am dritten Platz hinter Deutschland und Norwegen.