Österreichische Trainer helfen Gegnern

So ist für den Aufwind im norwegischen Team, das mit Anders Bardal den Weltcup-Leader stellt und zuletzt zwei Mal im Mannschaftsbewerb die ÖSV-Springer überflügelte, ebenso ein Österreicher ( Alexander Stöckl) verantwortlich wie für das Zwischen-Hoch in Deutschland ( Werner Schuster) mit den Siegspringern Richard Freitag und Severin Freund.



Die Serienerfolge der letzten Jahre haben Österreichs Betreuer im Ausland begehrt gemacht. Waren vor zehn Jahren im Springerzirkus noch die finnischen Coaches en vogue, so gilt mittlerweile die rot-weiß-rote Trainerschule als Maßstab. "Das ist einerseits eine Auszeichnung für unsere ausgezeichnete Arbeit", weiß Ernst Vettori, Nordischer Direktor beim Österreichischen Skiverband, "aber natürlich wandert dabei auch jede Menge Know-how ab." Sein Dilemma: "Wir haben bei uns nicht so viele Posten, dass wir alle unsere guten Trainer unterbringen."



ÖSV-Coach Pointner will derweil nicht allzu weit über seinen Adlerhorst hinausblicken. "Wir müssen uns nicht mit den anderen beschäftigen. Wir brauchen nur unsere Karten und Stärken ausspielen."