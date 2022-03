Nur ein Duo war in Kvitfjell schneller als Matthias Mayer

Es spitzt sich zu im Abfahrtsweltcup: Zwei Rennen vor dem Saisonende trennen gerade einmal 28 Punkte die Top 3. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (am Freitag Fünter) liegt drei Punkte vor dem Schweizer Beat Feuz, Matthias Mayer bleibt mit 28 Zählern Rückstand Dritter. Insgesamt sieben Männer haben noch Chancen auf die kleine Kugel.

So richtig warm ums Herz wurde es bei zehn Grad minus an einem norwegischen Wintertag aus dem Bilderbuch einem Schweizer: Niels Hintermann, 2017 Sieger der Lauberhorn-Kombination in Wengen, feierte seinen zweiten Erfolg im Weltcup. Das ist bemerkenswert, war der 26-Jährige doch schon oft als Flachländer verspottet worden, nachdem Hausen am Albis im Zürcher Unterland eben nicht hochalpin ist.

Zudem hat Hintermann schon einige schwere Verletzungen hinter sich und die Saison 2017/’18 komplett auslassen müssen. Im laufenden Winter aber ist er längst Teil der Weltelite, nachdem er in Gröden und Bormio bereits Dritter geworden war.

„Als ich 2017 am Lauberhorn gewonnen habe, waren externe Faktoren extrem hilfreich, Frau Holle hat so nachgeholfen, dass es zum Sieg gereicht hat. Aber ich war weder physisch noch technisch in der Nähe, um so etwas auf die Beine stellen zu können. Danach hatte ich einige Jahre zum Kopfzerbrechen, und die letzte Saison war wieder ein Tiefpunkt", sagte der 1,90-Meter-Hüne. „Aber in diesen Winter bin ich schon gut reingestartet, und das ist jetzt extrem schön so." Entsprechend fiel auch sein „Erlösungsschrei" (Hintermann) im Ziel aus.