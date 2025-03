ÖSV-Langlaufstar Vermeulen: „Mit Schau-ma-mal habe ich es nicht so“

Ich habe mir damals gesagt: „Scheiß drauf, jetzt versuchst du einmal, ein Jahr keinen Fehler zu machen.“ In diesem Sommer habe ich ohne Rücksicht auf Verluste trainiert und das Maximale rausgeholt, was in mir drinnen ist. Aber der richtige Schlüsselmoment war dann das Rennen in Ruka.

KURIER: Sie sind im letzten Winter in der Weltspitze aufgetaucht. Was war im Rückblick das Aha-Erlebnis?

Und auf einmal habe ich mich bärenstark gefühlt. Damals habe ich gemerkt, dass ich plötzlich in der Lage bin, in ein Renngeschehen einzugreifen, ohne dass es mich danach gleich ausknipst. Dieser vierte Platz hat beim Selbstvertrauen den Schalter umgelegt.

Nach den Olympischen Spielen 2022 in Peking hatte ich ein Jahr, in dem viel falsch gelaufen ist. Ich habe falsch reagiert auf Krankheiten, ich war übermotiviert und teilweise auch dumm.

Wo sehen Sie selbst noch Luft nach oben?

Am meisten ist vermutlich in den letzten zwei Minuten eines Rennens zu holen. Da geht’s gar nicht um den Zielsprint, sondern um die allerletzten Attacken. Ich möchte da das Tempo so steigern können, dass keiner mehr mit mir mitkommt.

Sie gehen auch verbal gerne in die Offensive. Machen Sie sich damit nur Freunde?

Ich verzapfe ja keinen Blödsinn und sage, was andere falsch machen. Ich sage nur, was ich richtig machen kann und was in mir drinnen steckt. Wenn einige Leute damit nicht leben können, dass ich an mich und meine Stärken glaube, dann ist das nicht mein Problem.

Das ist ein durch und durch unösterreichischer Zugang. Vielleicht kommen da ja meine niederländischen Gene durch. Aber mit Schau-ma-mal habe ich es nicht so.

Wie präsentiert sich für Sie das österreichische Langlauf-Team?

Wir brauchen uns sicher nicht genieren. Ich glaube, dass es für das gesamte Team gut war, dass ich im letzten Winter diesen großen Schritt gemacht habe. Das soll jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber Teresa Stadlober war es über die letzten Jahre gewohnt, die Beste zu sein. Ich habe für mich auch den Anspruch, der Beste zu sein. Ich habe das Gefühl, dass wir uns anstacheln. Die Teresa hat ja auch noch einmal einen Schritt gemacht.

Apropos Schritt. Sie sind vor einigen Jahren nach Lillehammer übersiedelt. Wie wichtig war diese Entscheidung für Ihre Entwicklung?

Der wichtigste Grund, warum ich jetzt da stehe, wo ich bin, war der Schritt nach Lillehammer. Ich bin in Norwegen in eine Langlauf- und Sportkultur reingekommen, in der man als junger Sportler nur wachsen kann.

Was meinen Sie?

Man redet ja immer, wie gut in Norwegen der Spitzensport funktioniert. Und natürlich stimmt das, aber was dort zehn Mal besser funktioniert, ist der Breitensport. Sport wird in Norwegen als etwas Schönes wahrgenommen. Es ist cool, wenn ein Norweger gewinnt, aber du wirst nicht bewertet, ob du gewonnen hast, sondern nur als Mensch wahrgenommen. Das ist bei uns in Österreich leider anders.