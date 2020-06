Schmaler Grat zwischen Höhenflug und Absturz

Die Zeiten, in denen den ÖSV-Adlern die Medaillen nur so zugeflogen sind und die Österreicher schon vor dem Teambewerb als Sieger feststanden - die ÖSV-Springer haben seit 2005 bei Weltmeisterschaften alle Mannschaftsbewerbe gewonnen - sind vorbei. Man kann in Falun auf österreichische Medaillen hoffen, erwarten muss man sie aber nicht zwangsläufig.

Als Topfavoriten für die Titelkämpfe in Schweden haben sich zuletzt bei den Herren jedenfalls andere herauskristallisiert: der Deutsche Severin Freund etwa, der in sieben der acht Weltcupspringen vor der WM in den Top drei gelandet war und dabei vier Bewerbe gewann. Oder der slowenische Weltcupführende Peter Prevc, nicht zu vergessen der Pole Kamil Stoch, ein Weltmeister und Olympiasieger seines Faches.

Bei den Österreichern hat Stefan Kraft die besten Medaillenkarten. Der Tourneesieger ist in diesem Winter ein Muster an Konstanz und kann bereits zehn Podestplätze vorweisen. Allerdings ist Kraft bei seinen vergangenen fünf Weltcupstarts lediglich einmal der Sprung auf das Siegerpodest gelungen. Die übrigen ÖSV-Springer präsentierten sich zuletzt nicht als Medaillenanwärter. Michael Hayböck hat in diesem Winter zwar schon ein Springen gewonnen, seit der Vierschanzentournee war der Oberösterreicher aber auf keinem Siegerfoto mehr zu sehen. Und Gregor Schlierenzauer fehlt im Augenblick die Sicherheit und Konstanz für Höhenflüge. Der Tiroler hat sich in dieser Saison ebenfalls schon in die Siegerliste eingetragen, von den Podestplätzen war er in den vergangenen Wochen aber weit entfernt.

Diese vielen Fragezeichen machen auch eine Prognose für den Teambewerb so schwierig. In Bestform können die Österreicher selbstverständlich ihren Titel von 2013 verteidigen, sollte sich aber nur einer von ihnen eine Blöße geben, dann könnten die erfolgsverwöhnten ÖSV-Adler auch einen schmerzhaften Absturz erleben. Die Auftritte in den bisherigen Teambewerben stempeln die Österreicher jedenfalls nicht zum Topfavoriten: der Flugschreiber wirft da einen achten, einen fünften und einen zweiten Platz aus.

Anders ist die Situation im Mixed-Teambewerb, bei dem jeweils zwei Damen und Herren über die Schanze gehen und der in Falun zum zweiten Mal ausgetragen wird. Dank der Stärke der österreichischen Skispringerinnen rund um Weltcup-Dominatorin Iraschko-Stolz, ist in diesem Bewerb eine Medaille Pflicht. Und auch im Einzelspringen der Damen müsste es schon mit dem Schanzenteufel zugehen, sollte es keine Österreicherin zur Siegerehrung schaffen.

Medaillenchancen: 80 Prozent