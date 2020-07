Zwangspause für Weltmeister Gruber

Bernhard Gruber hatte schon so eine Vorahnung. Nach dem kräfteraubenden letzten WM-Bewerb in Falun ( Teamsprint) klagte der neue Weltmeister in der Nordischen Kombination bereits über Müdigkeit und schwere Beine. "Ich muss mich jetzt wohl einmal einige Tage ausrasten", sagte der Salzburger.

Die Pause dauert nun länger, als gedacht. Gruber ist der prominenteste Abwesende bei den beiden Weltcupbewerben in Lahti (Freitag und Samstag). Der 32-Jährige ist erkrankt und machte die Reise nach Finnland erst gar nicht mit. Damit wird es für Gruber auch schwierig, seinen zweiten Platz im Gesamtweltcup zu behaupten.