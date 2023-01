Nordische Kombination: Otepää-Weltcup ohne erkranktes ÖSV-Quintett

Nach einer pro Team von je zwei Männern und Frauen bestrittenen Mixed-Konkurrenz am Freitag finden am Samstag jeweils ein Massenstart mit der Entscheidung im Springen sowie am Sonntag je ein Einzelwettkampf von der Normalschanze statt. Das sechsköpfige ÖSV-Männerteam wird von Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter angeführt. Er hatte den Planica-Trip ausgelassen, stattdessen daheim trainiert.

Der Tiroler hat bei den jüngsten Weltcup-Bewerben eine Woche vor Weihnachten in Ramsau mit den Plätzen vier und zwei nach durchwachsenem Saisonauftakt zu guter Form gefunden und ist im vom Norweger Jarl Magnus Riiber angeführten Gesamtweltcup nach sieben von 23 geplanten Konkurrenzen als Achter bester ÖSV-Athlet. Bei den Frauen wurde die Steirerin Lisa Hirner in ihrer engeren Heimat ebenso Zweite und Vierte, sie nimmt das neue Jahr als Dritte des Gesamtweltcups in Angriff.