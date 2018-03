Mario Seidl hat am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer auf dem Holmenkollen seinen ersten Saisonpodestplatz geholt. Der 25-jährige Salzburger, Olympia-Bronzegewinner in der Staffel in Pyeongchang, musste sich in Oslo nur dem Japaner Akito Watabe und dem Deutschen Fabian Rießle beugen. Franz-Josef Rehrl sorgte als Siebenter für einen zweiten ÖSV-Top-Ten-Platz.

Mit Lukas Greiderer (11.), Lukas Klapfer (13.) und Willi Denifl (14.) sowie Weltcup-Rückkehrer David Pommer (21.) holten auch vier weitere Österreicher Weltcup-Punkte.