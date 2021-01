Kombination: Gelungenes Comeback für Gruber nach Herz-OP

Bernhard Gruber hat am Samstag in Lahti ein gelungenes Comeback im Weltcup-Zirkus gefeiert. Gemeinsam mit Mario Seidl gewann er im Team-Sprint der Nordischen Kombinierer in Lahti zunächst den Sprungbewerb, und landete dann auf dem sechsten Endrang. Auf die norwegischen Sieger Jörgen Graabak/Jarl Magnus Riiber fehlten 25,9 Sekunden. Die Norsker hatten im Finish nur 0,8 Sek. Vorsprung auf die Deutschen Fabian Rießle/Vinzenz Geiger. Dritte wurde Japan I (+2,5 Sek.).

Österreichs zweite Mannschaft mit Lukas Klapfer/Thomas Jöbstl wurde mit 1:30,7 Minuten Rückstand Achter.