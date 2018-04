Thomas Vanek und die Columbus Blue Jackets haben auch das zweite Play-off-Spiel der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gewonnen. Bei den Washington Capitals musste man erneut in die Verlängerung und feierte am Ende einen 5:4-Erfolg. Vanek blieb diesmal ohne Scorerpunkt. Nach zwei Auswärtssiegen kann Columbus nun in zwei Heimpartien die "best of seven"-Serie bereits für sich entscheiden.