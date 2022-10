NHL: Rossi bereit für den Start mit Minnesota

Marco Rossi ist am vorläufigen Ziel seiner Träume. Mit einer bärenstarken Vorbereitung hat sich der 21-jährige Vorarlberger einen Platz im Kader der Minnesota Wild gesichert und startet am Donnerstag (2.00 Uhr MEZ in der Nacht auf Freitag) in seine erste volle Saison in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Die Wild empfangen im heimischen Xcel Energy Center in St. Paul die New York Rangers.

Rossis Weg vom großen Talent und Erstrundendraft (Nr. 9 im Oktober 2020) in die NHL war länger und steiniger als erwartet. Wenige Wochen nach dem Draft warf den Center eine Corona-Erkrankung zurück, eine daraus entstandene Herzmuskelentzündung ließ ihn um seine Gesundheit bangen und zwang ihn im Frühjahr 2021 zu einer fünfmonatigen Pause. In der vergangenen Saison wurde er im Farmteam Iowa Wild aufgebaut. Seine starken Leistungen wurden zu Jahresbeginn mit zwei Spielen für Minnesota und damit seinem NHL-Debüt belohnt, mit 53 Punkten war er schließlich die Nummer eins in Iowa und stellte einen Clubrekord für Rookies auf.