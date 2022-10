Geschafft: Marco Rossi steht im NHL-Kader von Minnesota

Marco Rossi hat es geschafft. Der 21-jährige Vorarlberger steht im NHL-Kader seines Teams Minnesota Wild und wird in der Nacht auf Freitag im ersten Saisonspiel gegen die New York Rangers mit von der Partie sein. Nach einer starken Vorbereitung erfuhr Rossi am Sonntag, dass er es in den Kader geschafft hat.