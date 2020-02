NHL: Raffl siegt mit Philadelphia, Arizona verliert ohne Grabner

Die Philadelphia Flyers haben mit dem Villacher Michael Raffl ihre Siegesserie in der NHL prolongiert. Die Flyers feierten am Dienstag mit einem 4:2 zu Hause gegen die San Jose Sharks den vierten Sieg in Folge und haben nun fünf Punkte Vorsprung auf die Nicht-Play-off-Plätze. Matchwinner für das zweitbeste Heimteam der Liga war Kevin Hayes (zwei Tore, ein Assist).

Michael Grabner ist dagegen weiter nur Zuschauer bei den Arizona Coyotes. Ohne den Villacher unterlag das Team aus Glendale den Florida Panthers mit 1:2 und liegt nach Verlustpunkten schon klar hinter den Aufstiegsrängen.