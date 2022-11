NHL: Minnesota Wild schickt Marco Rossi wieder in die AHL zurück

Der Vorarlberger Marco Rossi musste die letzten vier NHL-Spiele seiner Minnesota Wild auf der Tribüne mitverfolgen. Am Montagabend wurde bekannt, dass der 21-Jährige trotz einer erfolgreichen Pre-Season wieder in die AHL zurückgeschickt wird.

Insgesamt ein Assist, sechs Strafminuten und -4 standen am Ende seiner 16 NHL-Spiele in Zahlen. Zu wenig, für das NHL-Team aus Saint Paul im Bundesstaat Minnesota. Aus diesem Grund durfte er die letzten vier Spiele nur zusehen und wird nun in der AHL beim Farmteam Iowa Wild wieder Eiszeit sammeln.

Bei Iowa Wild scorte er in der letzten Saison 53 Punkte in 63 Spielen.