Grabner-Doppelpack zum Saisonauftakt

Wenn man Michael Grabner Anfang August in der Villacher Eishalle bei seinen ersten privaten Saisonspielchen beobachtete, kam man nie auf die Idee, dass man einen der schnellsten Eishockey-Spieler der Welt sieht.

Drei Monate später sind aus seinen langsamen Bewegungen Sprints geworden, die in Nordamerika für Begeisterung sorgen. Beim 4:3 nach Penaltyschießen im ersten Saisonspiel seiner New York Islanders gegen New Jersey war Grabner der beste Mann auf dem Eis. Am Tag vor seinem 26. Geburtstag lief der Villacher zwei Mal den Gegnern auf und davon und ließ Star-Torhüter Martin Brodeur schlecht aussehen. Beim dritten Islanders-Treffer durch Nielsen gab Grabner den letzten Pass. Nicht schlecht für einen Spieler, der nicht in den ersten beiden Powerplay-Linien der Islanders eingesetzt wird.

Grabner wurde zum besten Spieler der Partie gewählt und sagte wie immer bescheiden: „Unsere Top-Linie bekommt viel Beachtung, und Johnnie (Anm. Tavares) ist einer der allerbesten Spieler. Wenn diese Linie nicht so ins Spiel kommt, dann müssen eben andere Verantwortung übernehmen. Aber ich werde nicht in jeder Partie zwei Tore machen.“