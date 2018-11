NHL: Detroit besiegt ohne Vanek Grabners Coyotes

Die Detroit Red Wings befinden sich ohne den verletzten Österreicher Thomas Vanek in der NHL weiter auf der Siegerstraße. Das Team aus Michigan landete am Dienstag mit einem 6:1 gegen die Arizona Coyotes von Michael Grabner den vierten Erfolg in Serie.

Für die Coyotes war es die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Grabner blieb im dritten Spiel in Folge ohne Scorerpunkt. Der 31-jährige Kärntner hält nach 17 Saisonpartien weiterhin bei vier Toren und fünf Assists, sein Team bei einer Bilanz von acht Siegen und neun Niederlagen, einer davon nach Verlängerung. Arizona liegt damit in der Western Conference auf Rang elf.