NHL-Debüt bestätigt: Eishockey-Talent Rossi spielt gegen Boston

Marco Rossi wird am Donnerstag Ortszeit (Freitag, 1.00 Uhr MEZ) für Minnesota Wild sein Debüt in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geben. Minnesota-Trainer Dean Evason bestätigte am Dienstag, dass der 20-jährige Vorarlberger so wie Matt Boldy in Boston gegen die Bruins zum Einsatz kommt. Das Duo, das im Farmteam Iowa Wild in der AHL in einer Linie stürmt, war am Dienstag in den NHL-Kader der Wild berufen worden.