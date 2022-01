Eishockey-Talent Rossi vor seinem NHL-Debüt gegen Boston

Eishockey-Jungstar Marco Rossi steht vor seinem ersten Einsatz in der National Hockey League (NHL). Der bei den Minnesota Wild unter Vertrag stehende Vorarlberger wird aufgrund von corona- und verletzungsbedingten Ausfällen vom Farmteam Iowa Wild hochgezogen. Das gab Bill Guerin, der General Manager des Clubs, am Dienstag bekannt. Rossi könnte in der Nacht auf Freitag (0.00 Uhr MEZ) in Boston gegen die Bruins sein Debüt geben.

Der achte Österreicher?

Rossi, 2020 von Minnesota in der ersten Draft-Runde an Nummer neun ausgewählt, ist mit 23 Punkten (sieben Tore, 16 Assists) in 21 Spielen der Topscorer des Farmteams. Mit einem NHL-Einsatz hatte sich der Stürmer (Center) auch wegen einer schwerwiegenden Coronavirus-Erkrankung und monatelanger Pause gedulden müssen. Noch länger warten musste Minnesotas Toptalent von 2019, Matt Boldy, der nun wie Rossi im erweiterten Kader steht. Sie kommen in ein Team mit aktuell mäßiger Form: Die Wild haben ihre jüngsten fünf Spiele - darunter das bitterkalte Winter Classic am Neujahrstag gegen St. Louis - jeweils verloren.

Der Feldkirchner Rossi wird aller Voraussicht nach der achte Österreicher mit Einsätzen in der besten Eishockeyliga der Welt sein. Den Anfang machte mit Reinhard Divis 2001 ein Goalie, hinzu kamen Christoph Brandner, Thomas Pöck, Andreas Nödl, Michael Grabner, Thomas Vanek und der aktuell für die Dallas Stars spielende Michael Raffl.