"Das Muttermal ist Krebs": Wie ein Eishockey-Fan zur Heldin wurde

„Sie hat mir mein Leben gerettet“, sagte Hamilton dankbar in einer Pressekonferenz. Vor dem nächsten Spiel der Canucks am Neujahrstag in Seattle machte Vancouver auf den Social Media Kanälen einen Aufruf um die Lebensretterin zu finden. Innerhalb von zwei Stunden war sie identifiziert und es kam am Rande der Partie zu einem persönlichen Treffen von Popovici und Hamilton, der sich auch im Namen seiner Familie für ihr Engagement bedankte.

Die NHL-Teams aus Seattle und Vancouver überraschten die Studentin mit einem Stipendium über 10.000 Dollar. Dass Seattle das Spiel gegen Vancouver 2:5 verlor, war an diesem Tag nur eine Randnotiz.