Die Boston Bruins haben in der NHL das erste Match der Finalserie um den begehrten Stanley Cup gewonnen. Auf eigenem Eis besiegten die Bruins am Montagabend die St. Louis Blues mit 4:2 (0:1,2:1,2:0).

Das zweite Spiel der "best of seven"-Serie findet am Mittwochabend (Ortszeit) ebenfalls in Boston statt.